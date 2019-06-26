Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура Грузії має намір заарештувати одного з лідерів опозиції

Середа, 26 червня 2019, 05:54

Грузинська прокуратура звинуватила Никанора Мелію з партії "Єдиний національний рух" в організації штурму парламенту 20 червня.

Про це пише DW.

У Грузії шостий день не вщухають масові протести. Кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту в Тбілісі у вівторок, 25 червня. Невдоволення демонстрантів викликав, серед  іншого, намір грузинської прокуратури заарештувати одного з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Никанора Мелію.

Головна прокуратура звинуватила його в організації та участі в штурмі парламенту 20 червня і подала клопотання про позбавлення Мелії депутатської недоторканності, щоб помістити політика в слідчий ізолятор.

Крім того, демонстранти в Тбілісі продовжують закликати до відставки глави грузинського МВС Георгія Гахарії. Протестуючі отримали можливість направити йому свої вимоги в смс-повідомленні, оскільки з трибуни їм назвали номер мобільного телефону міністра.

Тим часом прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе звинуватив лідерів ЄНР в провокуванні штурму парламенту.

"Ми побачили прямі заклики до штурму парламенту", які "принесли дуже важкі наслідки", - заявив Бахтадзе журналістам.

У свою чергу, опозиційні депутати залишили грузинський парламент на знак протесту проти ігнорування правлячою партією вимог демонстрантів.

25 червня перед протестуючими біля будівлі парламенту виступив екс-президент країни Георгій Маргвелашвілі.

"Тут на площі - правда і сила, тут справжнє бажання світлого майбутнього Грузії", - заявив колишній глава держави. За словами Маргвелашвілі, стійкість у відстоюванні своїх вимог "обов'язково призведе до перемоги".

Раніше влада Грузії погодилися виконати частину вимог протестуючих, а саме - скасувати мажоритарну виборчу систему парламентських виборів.

Читайте також: "Росії нагадали про окупацію: чому Грузія повстала проти влади і до чого тут РФ".

Нагадаємо:

Теми: Грузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Грузія
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: