Прокуратура Грузії має намір заарештувати одного з лідерів опозиції

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Середа, 26 червня 2019, 05:54

Грузинська прокуратура звинуватила Никанора Мелію з партії "Єдиний національний рух" в організації штурму парламенту 20 червня.

Про це пише DW.

У Грузії шостий день не вщухають масові протести. Кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту в Тбілісі у вівторок, 25 червня. Невдоволення демонстрантів викликав, серед  іншого, намір грузинської прокуратури заарештувати одного з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Никанора Мелію.

Головна прокуратура звинуватила його в організації та участі в штурмі парламенту 20 червня і подала клопотання про позбавлення Мелії депутатської недоторканності, щоб помістити політика в слідчий ізолятор.

Крім того, демонстранти в Тбілісі продовжують закликати до відставки глави грузинського МВС Георгія Гахарії. Протестуючі отримали можливість направити йому свої вимоги в смс-повідомленні, оскільки з трибуни їм назвали номер мобільного телефону міністра.

Тим часом прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе звинуватив лідерів ЄНР в провокуванні штурму парламенту.

"Ми побачили прямі заклики до штурму парламенту", які "принесли дуже важкі наслідки", - заявив Бахтадзе журналістам.

У свою чергу, опозиційні депутати залишили грузинський парламент на знак протесту проти ігнорування правлячою партією вимог демонстрантів.

25 червня перед протестуючими біля будівлі парламенту виступив екс-президент країни Георгій Маргвелашвілі.

"Тут на площі - правда і сила, тут справжнє бажання світлого майбутнього Грузії", - заявив колишній глава держави. За словами Маргвелашвілі, стійкість у відстоюванні своїх вимог "обов'язково призведе до перемоги".

Раніше влада Грузії погодилися виконати частину вимог протестуючих, а саме - скасувати мажоритарну виборчу систему парламентських виборів.

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Теми: Грузія


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