Прокуратура Грузії має намір заарештувати одного з лідерів опозиції
Грузинська прокуратура звинуватила Никанора Мелію з партії "Єдиний національний рух" в організації штурму парламенту 20 червня.
Про це пише DW.
У Грузії шостий день не вщухають масові протести. Кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту в Тбілісі у вівторок, 25 червня. Невдоволення демонстрантів викликав, серед іншого, намір грузинської прокуратури заарештувати одного з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Никанора Мелію.
Головна прокуратура звинуватила його в організації та участі в штурмі парламенту 20 червня і подала клопотання про позбавлення Мелії депутатської недоторканності, щоб помістити політика в слідчий ізолятор.
Крім того, демонстранти в Тбілісі продовжують закликати до відставки глави грузинського МВС Георгія Гахарії. Протестуючі отримали можливість направити йому свої вимоги в смс-повідомленні, оскільки з трибуни їм назвали номер мобільного телефону міністра.
Тим часом прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе звинуватив лідерів ЄНР в провокуванні штурму парламенту.
"Ми побачили прямі заклики до штурму парламенту", які "принесли дуже важкі наслідки", - заявив Бахтадзе журналістам.
У свою чергу, опозиційні депутати залишили грузинський парламент на знак протесту проти ігнорування правлячою партією вимог демонстрантів.
25 червня перед протестуючими біля будівлі парламенту виступив екс-президент країни Георгій Маргвелашвілі.
"Тут на площі - правда і сила, тут справжнє бажання світлого майбутнього Грузії", - заявив колишній глава держави. За словами Маргвелашвілі, стійкість у відстоюванні своїх вимог "обов'язково призведе до перемоги".
Раніше влада Грузії погодилися виконати частину вимог протестуючих, а саме - скасувати мажоритарну виборчу систему парламентських виборів.
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Нагадаємо:
- Через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
- У заворушеннях 20 -21 червня біля парламенту Грузії постраждали 240 осіб, зокрема 80 правоохоронців. Поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу та стріляла гумовими кулями.
- У п’ятницю на тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту, однак ввечері протести під парламентом поновилися.
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