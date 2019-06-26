Прокуратура Грузии намерена арестовать одного из лидеров оппозиции

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Среда, 26 июня 2019, 05:54

Грузинская прокуратура обвинила Никанора Мелию из партии "Единое национальное движение" в организации штурма парламента 20 июня.

Об этом пишет DW.

В Грузии шестой день не утихают массовые протесты. Несколько тысяч человек собрались у здания парламента в Тбилиси во вторник, 25 июня. Недовольство демонстрантов вызвало, в числе прочего, намерение грузинской прокуратуры арестовать одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелию.

Главная прокуратура обвинила его в организации и участии в штурме парламента 20 июня и подала ходатайство о лишении Мелии депутатской неприкосновенности, чтобы поместить политика в следственный изолятор.

Кроме того, демонстранты в Тбилиси продолжают призывать к отставке главы грузинского МВД Георгия Гахарии. Протестующие получили возможность направить ему свои требования в смс-сообщении, поскольку с трибуны им назвали номер мобильного телефона министра.

Между тем премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил лидеров ЕНД в провоцировании штурма парламента.

"Мы увидели прямые призывы к штурму парламента", которые "принесли очень тяжелые последствия", - заявил Бахтадзе журналистам.

В свою очередь, оппозиционные депутаты покинули грузинский парламент в знак протеста против игнорирования правящей партией требований демонстрантов.

25 июня перед протестующими у здания парламента выступил экс-президент страны Георгий Маргвелашвили.

"Здесь на площади - правда и сила, здесь истинное желание светлого будущего Грузии", - заявил бывший глава государства. По словам Маргвелашвили, стойкость в отстаивании своих требований "обязательно приведет к победе".

Ранее власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих, а именно - отменить мажоритарную избирательную систему парламентских выборов.

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Напомним:

  • Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты.
  • Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.
  • В беспорядках 20 -21 июня возле парламента Грузии пострадали 240 человек, в том числе 80 стражей порядка. Полиция разгоняла людей с помощью слезоточивого газа и стреляла резиновыми пулями.
  • В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента, однако вечером протесты под парламентом возобновились.

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Темы: Грузия


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