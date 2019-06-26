У Сан-Франциско вирішили заборонити електронні сигарети

Сан-Франциско стало першим містом в Сполучених Штатах, яке заборонило електронні сигарети.

Про це пише The New York Times.

Причиною такого рішення, як кажуть в міській раді, стала "нікотинова епідемія серед підлітків"

"Протягом десятиліть ми працювали над скороченням споживання тютюну і намагалися покласти край нікотиновій залежності", - сказав Шаманн Уолтон, член міської ради і співавтор законопроекту про заборону використання електронних сигарет, який вступить в силу через 30 днів, після того, як його підпише мер.

"Тепер у вас є цей пристрій, заряджений нікотином і хімічними речовинами, яке викликає у людей залежність. Ми повинні зробити так, щоб він не потрапив до рук молодих людей", - додав він.

Ухвалення законопроекту було високо оцінено антитютюновими активістами і Американською кардіологічною асоціацією, а також іншими організаціями охорони здоров'я.

Але у цього законопроекту також є багато критиків, включаючи дослідників, які говорять, що повна заборона електронних сигарет може зіграти на користь куріння звичайного тютюну, а експерти вважають їх більш безпечною альтернативою звичайним сигаретам.

Продавцям нададуть 6 місяців, щоб розпродати вже закуплений товар. Заборона не торкнеться продажів звичайних сигарет.