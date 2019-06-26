В Сан-Франциско решили запретить электронные сигареты

Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, который запретил электронные сигареты.

Об этом пишет The New York Times.

Причиной такого решения, как говорят городском совете, стала "никотиновая эпидемия среди подростков"

"В течение десятилетий мы работали над сокращением употребления табака и пытались положить конец никотиновой зависимости", - сказал Шаманн Уолтон, член городского совета и соавтор законопроекта о запрещении использования электронных сигарет, который вступит в силу через 30 дней, после того, как его подпишет мэр.

"Теперь у вас есть это устройство, загруженное никотином и химическими веществами, которое вызывает у людей зависимость. Мы должны сделать так, чтобы оно не попало в руки молодых людей", - добавил он.

Принятие законопроекта было высоко оценено антитабачными активистами и Американской кардиологической ассоциацией, а также другими организациями здравоохранения.

Но у этого законопроекта также есть много критиков, включая исследователей, которые говорят, что полный запрет электронных сигарет может сыграть в пользу курения обычного табака, а эксперты считают их более безопасной альтернативой обычным сигаретам.

Продавцам предоставят 6 месяцев, чтобы распродать уже закупленный товар. Запрет не коснется продаж обычных сигарет.