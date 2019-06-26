Жадан розповів про сумніви Вакарчука перед виборами

Прозаїк і поет Сергій Жадан заявляє, що співак Святослав Вакарчук думав про те, щоб іти на вибори президента, запитував думки друзів і ділився своїми сумнівами з цього приводу.

Про це Жадан розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Мені здається, що думав, безперечно. Ми говорили про це декілька разів. Він запитував і мою думку, і говорив, що він думає. В принципі, ділився сумнівами, переконаннями.

Я так до кінця не зрозумів, чому він не пішов", - сказав він.

За словами Жадана, він до останнього чекав, що Вакарчук піде на президентські вибори.

"Ми зі Святославом спілкуємося, ми спілкувалися з цього приводу. Він радився, ділився своїми сумнівами. Я чекав. Якби пішов Святослав, то думаю, що я підтримав би його", - сказав поет.

Водночас він додав, що поважає вибір Вакарчука.

"Якщо він вирішив не йти, мабуть, він мав для цього якийсь аргумент. Я до кінця не зрозумів його мотивацію. Думаю, він для себе, мабуть, ще не до кінця визначився. Але, можливо, варто було, щоб пройшов цей час і з'явилася партія "Голос". Тому що мені здається, що якраз в тому, що зараз говорить Святослав, якихось суперечностей чи невизначеності немає. Можливо, він потребував цього часу", - сказав Жадан.

На запитання, чи вважає він, що Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський, Жадан сказав:

"Я думаю, що в ситуації з Зеленським, зовсім не важко бути кращим президентом. Думаю, багато хто міг би бути кращим президентом (сміється)".

Більше про те, чому письменник вважає, що Зеленський не на своєму місці, чому агітував за Порошенка і чому симпатизує партії "Голос", читайте в інтерв’ю Жадана УП.