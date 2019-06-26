Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жадан розповів про сумніви Вакарчука перед виборами

Середа, 26 червня 2019, 09:39

Прозаїк і поет Сергій Жадан заявляє, що співак Святослав Вакарчук думав про те, щоб іти на вибори президента, запитував думки друзів і ділився своїми сумнівами з цього приводу.

Про це Жадан розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Мені здається, що думав, безперечно. Ми говорили про це декілька разів. Він запитував і мою думку, і говорив, що він думає. В принципі, ділився сумнівами, переконаннями. 

Я так до кінця не зрозумів, чому він не пішов", - сказав він.

За словами Жадана, він до останнього чекав, що Вакарчук піде на президентські вибори.

"Ми зі Святославом спілкуємося, ми спілкувалися з цього приводу. Він радився, ділився своїми сумнівами. Я чекав. Якби пішов Святослав, то думаю, що я підтримав би його", - сказав поет.

Водночас він додав, що поважає вибір Вакарчука.

"Якщо він вирішив не йти, мабуть, він мав для цього якийсь аргумент. Я до кінця не зрозумів його мотивацію. Думаю, він для себе, мабуть, ще не до кінця визначився. Але, можливо, варто було, щоб пройшов цей час і з'явилася партія "Голос". Тому що мені здається, що якраз в тому, що зараз говорить Святослав, якихось суперечностей чи невизначеності немає. Можливо, він потребував цього часу", - сказав Жадан.

На запитання, чи вважає він, що Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський, Жадан сказав:

"Я думаю, що в ситуації з Зеленським, зовсім не важко бути кращим президентом. Думаю, багато хто міг би бути кращим президентом (сміється)".

Більше про те, чому письменник вважає, що Зеленський не на своєму місці, чому агітував за Порошенка і чому симпатизує партії "Голос", читайте в інтерв’ю Жадана УП.

Українська правда
Теми: Вакарчуквибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Вакарчук
“Океан Ельзи” присвятив пісню захисникам Маріуполя
"Зараз неможливо не бути воїном": Вакарчук розповів Rolling Stone про відважність українців
Святослав Вакарчук: Я перестав записувати звернення до росіян, це вже не має жодного змісту
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: