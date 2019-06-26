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Жадан рассказал о сомнениях Вакарчука перед выборами

Среда, 26 июня 2019, 09:39

Прозаик и поэт Сергей Жадан заявляет, что певец Святослав Вакарчук думал о том, чтобы идти на выборы президента, спрашивал мнения друзей и делился своими сомнениями по этому поводу.

Об этом Жадан рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мне кажется, что думал, бесспорно. Мы говорили об этом несколько раз. Он спрашивал и мое мнение, и говорил, что он думает. В принципе, делился сомнениями, убеждениями.

Я так до конца не понял, почему он не пошел", - сказал он.

По словам Жадана, он до последнего ждал, что Вакарчук пойдет на президентские выборы.

"Мы со Святославом общаемся, мы общались по этому поводу. Он советовался, делился своими сомнениями. Я ждал. Если бы пошел Святослав, то думаю, что я поддержал бы его", - сказал поэт.

При этом он добавил, что уважает выбор Вакарчука.

"Если он решил не идти, видимо, он имел для этого какой-то аргумент. Я до конца не понял его мотивацию. Думаю, он для себя, пожалуй, еще не до конца определился. Но, возможно, стоило, чтобы прошло это время, и появилась партия "Голос". Потому что мне кажется, что как раз в том, что сейчас говорит Святослав, каких-то противоречий или неопределенности нет. Возможно, он нуждался в этом времени ", - сказал Жадан.

На вопрос, считает ли он, что Вакарчук был бы лучшим президентом, чем Зеленский, Жадан сказал:

"Я думаю, что в ситуации с Зеленским, совсем не трудно быть лучшим президентом. Думаю, многие могли бы быть лучшим президентом (смеется)".

Больше о том, почему писатель считает, что Зеленский не на своем месте, почему агитировал за Порошенко и почему симпатизирует партии "Голос", читайте в интервью Жадана УП.

Украинская правда
Темы: Вакарчуквиборы
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