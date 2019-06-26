1 июля в Украине начнутся украинские-американские учения "Си Бриз-2019".

На этот раз кроме действий на море, суше, воздухе и под водой, впервые отработают речной элемент, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Для сил Морской охраны ГПСУ, легенда учений будет такой: враждебные элементы пытаются заблокировать выход к морю из реки Дунай, а корабельно-катерный состав Морской охраны должен сопровождать гражданские транспортные суда через устье Дуная до Черного моря.

Начальник Регионального управления морской охраны Олег Костур отметил, что в этом году предложен более широкий компонент морской охраны.

"Мы планируем уже второй год совместно с румынскими коллегами проводить международные учения на реке Дунай. Также мы запланировали с представителями береговой охраны Грузии – во время их визита в порт Одессы – проведение несколько совместных тренировок-учений, которые касаются сугубо несения пограничной службы", – сказал он.

В морском компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного подразделения "ДОЗОР", которые имеют соответствующую специализацию.

В апреле первый заместитель командующего ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщал, что к учениям "Си Бриз-2019" планируют привлечь около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран.

Еще в прошлом году планировалось, что учения пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

"Sea Breeze" – многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года. Соорганизаторами учений являются Украина и США.