Порошенка у Стрию зустріли шашками – поліція спіймала молодика

Під час зустрічі Петра Порошенка з виборцями у Стрию 18-річний хлопець кинув димову шашку, на нього склали адміністративний протокол.

Головне управління Національної поліції у Львівській області повідомляє про подію, не називаючи імені політика, але раніше речник Порошенка Святослав Цеголко писав про інцидент.

25 червня близько 20:15 у місті Стрий на Майдані Незалежності під час зустрічі кандидата у депутати Верховної Ради з виборцями, невідомий застосував димову шашку.

Поліцейські затримали правопорушника на місці.

"Ним виявився 18-річний місцевий мешканець. Його опитали та склали адміністративний протокол за ст.195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП", – повідомляє поліція.

За даними поліцейських, "зустріч кандидата у депутати з виборцями не припинялась".

Святослав Цеголко у вівторок писав, що у Стрию "найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадою".

"Дві характерні речі: один з провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити Українську Церкву. Реванш не пройде!", – заявив він.

Сам Порошенко заявив, що "проросійські реваншисти дедалі більше нахабнішають", але залякати "Європейську солідарність" їм не вдасться.

"Представники п’ятої колони стають все нахабніші і все агресивніші, і наша зустріч їм заважає. Вони намагаються кидати файєра, димові шашки – думають нас налякати! Нас не налякала російська агресія – абсолютна більшість з нас повернулась з фронту. Ми точно знаємо, за що ми боремось, ми точно знаємо, що ми захищаємо", – сказав він.

А другий номер списку "Європейської солідарності", спікер Андрій Парубій заявив: "У бандерівському Стрию в мирний мітинг кидають димові гранати, як на Майдані в нас кидав Беркут".

Він доручив негайно виявити людей, які кидали димову гранату, і покарати за законом.