Порошенко в Стрые встретили шашками – полиция поймала молодчика

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Среда, 26 июня 2019, 10:28

Во время встречи Петра Порошенко с избирателями в Стрые 18-летний парень бросил дымовую шашку, на него составили административный протокол.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области сообщает о событии, не называя имени политика, но ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко писал об инциденте.

25 июня около 20:15 в городе Стрый на Майдане Незалежности во время встречи кандидата в депутаты Верховной Рады с избирателями неизвестный применил дымовую шашку.

Полицейские задержали правонарушителя на месте.

"Им оказался 18-летний местный житель. Его опросили и составили административный протокол по ст.195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) КоАП", – сообщает полиция.

По данным полицейских, "встреча кандидата в депутаты с избирателями не прерывалась".

Святослав Цеголко во вторник писал, что в Стрые "нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с общественностью".

"Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинскую Церковь. Реванш не пройдет!", – заявил он.

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Темы: Порошенко Львовщина виборы


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