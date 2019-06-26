Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко в Стрые встретили шашками – полиция поймала молодчика

Среда, 26 июня 2019, 10:28

Во время встречи Петра Порошенко с избирателями в Стрые 18-летний парень бросил дымовую шашку, на него составили административный протокол.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области сообщает о событии, не называя имени политика, но ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко писал об инциденте.

25 июня около 20:15 в городе Стрый на Майдане Незалежности во время встречи кандидата в депутаты Верховной Рады с избирателями неизвестный применил дымовую шашку.

Полицейские задержали правонарушителя на месте.

"Им оказался 18-летний местный житель. Его опросили и составили административный протокол по ст.195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) КоАП", – сообщает полиция.

По данным полицейских, "встреча кандидата в депутаты с избирателями не прерывалась".

Святослав Цеголко во вторник писал, что в Стрые "нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с общественностью".

"Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинскую Церковь. Реванш не пройдет!", – заявил он.

Сам Порошенко заявил, что "пророссийские реваншисты все больше наглеют", но запугать "Европейскую солидарность" им не удастся.

"Представители пятой колонны становятся все наглее и все агрессивнее, и наша встреча им мешает. Они пытаются бросать файеры, дымовые шашки – думают нас напугать! Нас не напугала российская агрессия – абсолютное большинство из нас вернулось с фронта. Мы точно знаем, за что мы боремся, мы точно знаем, что мы защищаем", – сказал он.

А второй номер списка "Европейской солидарности", спикер Андрей Парубий заявил: "В бандеровском Стрые в мирный митинг бросают дымовые гранаты, как на Майдане в нас бросал Беркут".

Он поручил немедленно выявить людей, которые бросали дымовую гранату, и наказать по закону.

Алена Рощенко, УП
Темы: ПорошенкоЛьвовщинавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: