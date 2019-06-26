У ПАРЄ не згадали про Крим та контроль на Донбасі у рекомендаціях для РФ

В доповіді моніторингового комітету ПАРЄ щодо повноважень російської делегації серед вимог та закликів до РФ не виявилося пунктів, що стосується окупованого Криму, нападу РФ на Донбас та фактичного контролю на цій території, за винятком згадки про збитий авіалайнер MH17.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди", що має у розпорядженні проект рішення комітету.

Як повідомлялося, попри пропозицію доповідача, британця Роджера Гейла, з проекту рішення виключили згадки про будь-які обмеження прав делегації РФ.

Натомість, у документі лишився блок із закликами до РФ від імені асамблеї, що складається з 5 пунктів:

відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки;

невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи;

безумовно співпрацювати із слідством щодо збиття авіалайнера MH17;

докласти зусиль щоби зупинити переслідування ЛГБТ у Росії, особливо в Чечні, та покарати тих, хто порушував права цих людей це раніше;

співпрацювати зі світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Немцова.

Жодних окремих закликів про анексію Криму, системне порушення прав кримських татар, про серйозні порушення прав людей у підконтрольних РФ районах українського Донбасі, про українських бранців на Донбасі та у місцях позбавлення волі в РФ у проекті рішення немає (хоча пояснювальному меморандумі Доджера Гейла перераховані ці та інші проблеми у діях РФ).

Також у проекті не згадується про наслідки окупації Грузії, хоча про це окремо йшлося у запити на оскарження повноважень.

У проекті, затвердженому Моніторинговим комітетом, є згадки про те, що раніше ПАРЄ ухвалювала низку резолюцій, які засуджували дій РФ – однак немає жодних вказівок на те, що Асамблея і зараз закликає або вимагає від Росії припинення таких її дій, що суперечать принципам Ради Європи.

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