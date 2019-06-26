В ПАСЕ не упомянули Крым и контроль на Донбассе в рекомендациях для РФ

1775 просмотров
Среда, 26 июня 2019, 10:50

В докладе мониторингового комитета ПАСЕ о полномочиях российской делегации среди требований и призывов к РФ не оказалось пунктов, которые касаются оккупированного Крыма, нападения РФ на Донбасс и фактического контроля этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", ознакомившийся с проектом решения комитета.

Как сообщалось, вопреки предложению докладчика, британца Роджера Гейла, из проекта решения исключили упоминания о каких-либо ограничениях прав делегации РФ.

При этом в документе остался блок с призывами к РФ от имени ассамблеи, состоящий из пяти пунктов:

  • отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;
  • безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;
  • безусловно сотрудничать со следствием по делу о сбивании авиалайнера MH17;
  • приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей ранее;
  • сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Никаких отдельных призывов по поводу аннексии Крыма, системного нарушения прав крымских татар, серьезных нарушений прав людей в подконтрольных РФ районах украинского Донбасса, об украинских пленниках на Донбассе и в местах лишения свободы в РФ в проекте решения нет (хотя в пояснительном меморандуме Гейла перечислены эти и другие проблемы в действиях РФ).

В проекте также не упоминается о последствиях оккупации Грузии, хотя об этом отдельно говорилось в запросе на обжалование полномочий.

В проекте, утвержденном мониторинговым комитетом, есть упоминания о том, что ранее ПАСЕ принимала ряд резолюций, осуждающих действия РФ - однако нет никаких указаний на то, что Ассамблея и сейчас призывает или требует от России прекращения таких ее действий, противоречащих принципам Совета Европы.

Читайте также: "Компромиссы с совестью: 6 тезисов от МИД о возвращении России в ПАСЕ"

Напомним:

  • Профильные комитеты ПАСЕ, рассматривавшие вопрос полномочий делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые оставались разрешенными после решения ассамблеи, принятого в понедельник.
  • В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения вернуть Россию в ПАСЕ.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ПАСЕ Крым Донбасс Росcия Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Злосчастное решение ПАСЕ. Брак со злом не породит мира 26 июня 2019, 10:40
ПАСЕ готовится снять с россиян остатки санкционного давления 26 июня 2019, 09:52
ПАСЕ рассмотрит обжалование полномочий российской делегации 26 июня 2019, 08:31
Все новости
Главные новости
Кличко о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича: Реванша не будет
В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова
Суд отменил отказ ЦИК в регистрации команды Саакашвили на выборах
Суд Киева вернул проспектам Бандеры и Шухевича старые названия
Все новости
еда

10 причин отказаться от мяса

здоровье

10 вещей, которые расскажут о здоровье ногтевые пластины

психология

9 крупнейших ошибок языка тела, которые мы допускаем на свидании

Поиск по сайту
Архив
Весь архів