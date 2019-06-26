В ПАСЕ не упомянули Крым и контроль на Донбассе в рекомендациях для РФ

В докладе мониторингового комитета ПАСЕ о полномочиях российской делегации среди требований и призывов к РФ не оказалось пунктов, которые касаются оккупированного Крыма, нападения РФ на Донбасс и фактического контроля этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", ознакомившийся с проектом решения комитета.

Как сообщалось, вопреки предложению докладчика, британца Роджера Гейла, из проекта решения исключили упоминания о каких-либо ограничениях прав делегации РФ.

При этом в документе остался блок с призывами к РФ от имени ассамблеи, состоящий из пяти пунктов:

отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

безусловно сотрудничать со следствием по делу о сбивании авиалайнера MH17;

приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей ранее;

сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Никаких отдельных призывов по поводу аннексии Крыма, системного нарушения прав крымских татар, серьезных нарушений прав людей в подконтрольных РФ районах украинского Донбасса, об украинских пленниках на Донбассе и в местах лишения свободы в РФ в проекте решения нет (хотя в пояснительном меморандуме Гейла перечислены эти и другие проблемы в действиях РФ).

В проекте также не упоминается о последствиях оккупации Грузии, хотя об этом отдельно говорилось в запросе на обжалование полномочий.

В проекте, утвержденном мониторинговым комитетом, есть упоминания о том, что ранее ПАСЕ принимала ряд резолюций, осуждающих действия РФ - однако нет никаких указаний на то, что Ассамблея и сейчас призывает или требует от России прекращения таких ее действий, противоречащих принципам Совета Европы.

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Напомним: