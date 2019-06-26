В аеропорту Запоріжжя затримали терориста-ісламіста  

3814 переглядів
Середа, 26 червня 2019, 11:11

Прикордонники затримали в запорізькому аеропорту громадянина Таджикистану, якого розшукували через зв'язок з відомою ісламською терористичною організацією.

Про це 26 червня повідомляє Державна прикордонна служба.

Відзначається, що іноземець прибув у вівторок до Запоріжжя авіарейсом з Туреччини нібито з туристичною метою, але, як з’ясувалося, входить до однієї з відомих ісламських терористичних організацій і знаходиться в міжнародному розшуку.

Крім того 25 червня прикордонники виявили громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували правоохоронці Франції. Чоловік їхав рейсовим автобусом до Варшави через пункт пропуску "Ягодин".

У відомстві зазначили, що за обидвома фактами поінформували українське бюро Інтерполу в Києві, а іноземців передали співробітникам Нацполіції.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
їжа

Фета, моцарела та ще 7 корисних типів сирів

дослідження

Людина не дорослішає у 18

їжа

Навіщо потрібен селен та де його шукати