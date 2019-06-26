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В аеропорту Запоріжжя затримали терориста-ісламіста  

Середа, 26 червня 2019, 11:11

Прикордонники затримали в запорізькому аеропорту громадянина Таджикистану, якого розшукували через зв'язок з відомою ісламською терористичною організацією.

Про це 26 червня повідомляє Державна прикордонна служба.

Відзначається, що іноземець прибув у вівторок до Запоріжжя авіарейсом з Туреччини нібито з туристичною метою, але, як з’ясувалося, входить до однієї з відомих ісламських терористичних організацій і знаходиться в міжнародному розшуку.

Крім того 25 червня прикордонники виявили громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували правоохоронці Франції. Чоловік їхав рейсовим автобусом до Варшави через пункт пропуску "Ягодин".

У відомстві зазначили, що за обидвома фактами поінформували українське бюро Інтерполу в Києві, а іноземців передали співробітникам Нацполіції.

Українська правда
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