В аеропорту Запоріжжя затримали терориста-ісламіста  

Прикордонники затримали в запорізькому аеропорту громадянина Таджикистану, якого розшукували через зв'язок з відомою ісламською терористичною організацією.

Про це 26 червня повідомляє Державна прикордонна служба.

Відзначається, що іноземець прибув у вівторок до Запоріжжя авіарейсом з Туреччини нібито з туристичною метою, але, як з’ясувалося, входить до однієї з відомих ісламських терористичних організацій і знаходиться в міжнародному розшуку.

Крім того 25 червня прикордонники виявили громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували правоохоронці Франції. Чоловік їхав рейсовим автобусом до Варшави через пункт пропуску "Ягодин".

У відомстві зазначили, що за обидвома фактами поінформували українське бюро Інтерполу в Києві, а іноземців передали співробітникам Нацполіції.