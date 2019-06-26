В аэропорту Запорожья задержали террориста-исламиста

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Среда, 26 июня 2019, 11:11

Пограничники задержали в запорожском аэропорту гражданина Таджикистана, которого разыскивали за связь с известной исламской террористической организацией.

Об этом 26 июня сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что иностранец прибыл во вторник в Запорожье авиарейсом из Турции якобы с туристической целью, но, как выяснилось, входит в одну из известных исламских террористических организаций и находится в международном розыске.

Кроме того 25 июня пограничники обнаружили гражданина Нидерландов, которого с 2018 года разыскивали правоохранители Франции. Мужчина ехал рейсовым автобусом до Варшавы через пункт пропуска "Ягодин".

В ведомстве отметили, что по этим фактам проинформировали украинское бюро Интерпола в Киеве, а иностранцев передали сотрудникам Нацполиции.

Украинская правда

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