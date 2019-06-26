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Росіянина, якого звинувачували у домаганнях, не обрали віцепрезидентом ПАРЄ

Середа, 26 червня 2019, 11:30

Голову комітету Державної думи у міжнародних справах Леоніда Слуцького не обрали на посаду віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голосування за Слуцького відбулося вчора бюлетенями на закритому голосуванні, але результати оголосили сьогодні. Він перебуває під санкціями ЄС і його кандидатура розглядалася окремо.

Для голосування делегати взяли 198 бюлетенів, "за" проголосував 101 делегат, тоді як для обрання необхідна абсолютна більшість голосів від зареєстрованих – 158.

У середу відбудеться друга спроба обрати Слуцького, цього разу під час голосування достатньо простої більшості. У випадку повторного програшу Росії запропонують подати іншого кандидата.

Призначення на цю посаду відбувається за квотами, розподіленими між державами, і тому зазвичай здійснюється автоматично. Але, на вимогу голови делегації України у ПАРЄ Володимира Ар’єва, яку підтримало кількадесят депутатів, ця процедура була змінена.

У лютому 2018 року в Росії спалахнув скандал за участю Слуцького: три журналістки анонімно розповіли про домагання з його боку. Вони розповіли, що Слуцький "чіпляється до молоденьких дівчат-журналісток". Через три дні про домагання Слуцького заявила і заступник головного редактора телеканалу RTVI.

Слуцький відкидав звинувачення на свою адресу. Через місяць комісія Держдуми РФ з етики виправдала його поведінку. Після цього провідні російські ЗМІ виступили з різкою критикою на адресу Держдуми і заявили про своє припинення співпраці з нижньою палатою парламенту РФ.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив про позбавлення акредитації тих ЗМІ, які будуть бойкотувати нижню палату парламенту. Раніше у відповідь на звинувачення з боку журналісток в домаганнях він пропонував усім, хто вважає Держдуму занадто небезпечною, знайти собі інше місце роботи.

Теми: ПАРЄРосія
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