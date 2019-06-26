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Россиянин, которого обвиняли в домогательствах, не избран вице-президентом ПАСЕ

Среда, 26 июня 2019, 11:30

Председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого не избрали на должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Голосование по Слуцкому прошло вчера бюллетенями на закрытом голосовании, но результаты объявили сегодня. Он находится под санкциями ЕС, и его кандидатура рассматривалась отдельно.

Для голосования делегаты взяли 198 бюллетеней, "за" проголосовал 101 делегат, тогда как для избрания необходимо абсолютное большинство голосов от зарегистрированных - 158.

В среду состоится вторая попытка избрать Слуцкого, на этот раз для избрания достаточно простого большинства. В случае повторного проигрыша России предложат подать другого кандидата.

Назначение на эту должность происходит по квотам, распределенным между государствами, и поэтому обычно осуществляется автоматически. Но по требованию главы делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, поддержанному несколькими депутатами, эта процедура была изменена.

В феврале 2018 года в России разгорелся скандал с участием Слуцкого: три журналистки анонимно рассказали о домогательствах с его стороны. Они рассказали, что Слуцкий "цепляется к молоденьким девушкам-журналисткам". Через три дня о домогательствах Слуцкого заявила и заместитель главного редактора телеканала RTVI.

Слуцкий отвергал обвинения в свой адрес. Через месяц комиссия Госдумы РФ по этике оправдала его поведение. После этого ведущие российские СМИ выступили с резкой критикой в ​​адрес Госдумы и заявили о своем прекращении сотрудничества с нижней палатой парламента РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о лишении аккредитации тех СМИ, которые будут бойкотировать нижнюю палату парламента. Ранее в ответ на обвинения со стороны журналисток в домогательствах он предлагал всем, кто считает Госдуму слишком опасной, найти себе другое место работы.

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Темы: ПАСЕРосcия
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