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Депутата Держдуми РФ не пустили в Україну

Середа, 26 червня 2019, 11:49

Прикордонники не пропустили в Україну депутата Держдуми РФ, який увечері 25 червня прилетів рейсом з Риги в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Відзначається, що громадянина Росії прикордонники зупинили під час заходів прикордонного контролю пасажирів у пункті пропуску "Бориспіль".

"Охоронці кордону з’ясували, що російському політику заборонено в’їзд в Україну  правоохоронними органами. Наразі громадянина РФ через державний кордон не пропущено та повернуто зворотним рейсом", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел "Української правди", мова йде про російського депутата Едуарда Маркіна.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосія
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