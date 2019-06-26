Депутата Держдуми РФ не пустили в Україну

13009 переглядів
Середа, 26 червня 2019, 11:49

Прикордонники не пропустили в Україну депутата Держдуми РФ, який увечері 25 червня прилетів рейсом з Риги в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Відзначається, що громадянина Росії прикордонники зупинили під час заходів прикордонного контролю пасажирів у пункті пропуску "Бориспіль".

"Охоронці кордону з’ясували, що російському політику заборонено в’їзд в Україну  правоохоронними органами. Наразі громадянина РФ через державний кордон не пропущено та повернуто зворотним рейсом", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел "Української правди", мова йде про російського депутата Едуарда Маркіна.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Прикордонна служба Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Партія Смешка поведе на вибори речника Прикордонної служби   26 червня 2019, 08:51
Прикордонники затримали росіянина, який їхав воювати за "ЛНР" 25 червня 2019, 08:58
До замаху на розвідника за участю росіян причетний прикордонник – ГПУ 24 червня 2019, 17:31
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
їжа

Фета, моцарела та ще 7 корисних типів сирів

дослідження

Людина не дорослішає у 18

їжа

Навіщо потрібен селен та де його шукати