Депутата Держдуми РФ не пустили в Україну
Прикордонники не пропустили в Україну депутата Держдуми РФ, який увечері 25 червня прилетів рейсом з Риги в аеропорт "Бориспіль".
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Відзначається, що громадянина Росії прикордонники зупинили під час заходів прикордонного контролю пасажирів у пункті пропуску "Бориспіль".
"Охоронці кордону з’ясували, що російському політику заборонено в’їзд в Україну правоохоронними органами. Наразі громадянина РФ через державний кордон не пропущено та повернуто зворотним рейсом", - йдеться в повідомленні.
За даними джерел "Української правди", мова йде про російського депутата Едуарда Маркіна.
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