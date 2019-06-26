Депутата Держдуми РФ не пустили в Україну

Прикордонники не пропустили в Україну депутата Держдуми РФ, який увечері 25 червня прилетів рейсом з Риги в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Відзначається, що громадянина Росії прикордонники зупинили під час заходів прикордонного контролю пасажирів у пункті пропуску "Бориспіль".

"Охоронці кордону з’ясували, що російському політику заборонено в’їзд в Україну правоохоронними органами. Наразі громадянина РФ через державний кордон не пропущено та повернуто зворотним рейсом", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел "Української правди", мова йде про російського депутата Едуарда Маркіна.