Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину

Пограничники не пропустили в Украину депутата Госдумы РФ, который вечером 25 июня прилетел рейсом из Риги в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Гражданина России пограничники остановили во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь".

"Охранники границы выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Сейчас гражданина РФ через государственную границу не пропустили и вернули обратным рейсом", - говорится в сообщении.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о российском депутате Эдуарде Маркине.