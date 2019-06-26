Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину

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Среда, 26 июня 2019, 11:49

Пограничники не пропустили в Украину депутата Госдумы РФ, который вечером 25 июня прилетел рейсом из Риги в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Гражданина России пограничники остановили во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь".

"Охранники границы выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Сейчас гражданина РФ через государственную границу не пропустили и вернули обратным рейсом", - говорится в сообщении.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о российском депутате Эдуарде Маркине.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба Росcия


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