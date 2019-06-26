Зеленський перезапускає Раду щодо боротьби з корупцією

Президент Володимир Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики.

Про це йдеться в указі глави держави "Питання Національної ради з питань антикорупційної політики" від 25 червня.

До складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади тощо.

Зокрема, у Раді працюватимуть керівники "Трансперенсі Інтернешнл Україна", Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати, громадських організацій Центр протидії корупції та Центр політико-правових реформ.

Очолив Національну раду з питань антикорупційної політики заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, якого в команді Зеленського називають "одним із найкращих фахівців із боротьби з корупцією в Україні".

Вперше офіційний статус спостерігачів у Раді отримали представники міжнародних організацій і дипломатичних установ, які надають Україні допомогу в боротьбі з корупцією.

Так, спостерігачами у Раді стали представники Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку, Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні тощо.

"Національна рада з питань антикорупційної політики буде центром розробки рішень для боротьби з корупцією. Ми швидко реагуватимемо на недоліки антикорупційного законодавства чи інституцій та ініціюватимемо відповідні рішення", – заявив Рябошапка.

"Рада також має забезпечити координацію роботи державних органів і недержавних організацій у досягненні тих результатів боротьби з корупцією, на які чекає суспільство", – додав він.

"На жаль, попередній склад Ради не збирався майже 3 роки. Наше перше засідання відбудеться вже найближчим часом", – заявив Рябошапка.