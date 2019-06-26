Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський перезапускає Раду щодо боротьби з корупцією

Середа, 26 червня 2019, 12:05

Президент Володимир Зеленський оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики.

Про це йдеться в указі глави держави "Питання Національної ради з питань антикорупційної політики" від 25 червня.

До складу Національної ради увійшли представники експертних неурядових організацій, бізнесових асоціацій, керівники антикорупційних та інших профільних органів влади тощо.

Зокрема, у Раді працюватимуть керівники "Трансперенсі Інтернешнл Україна", Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати, громадських організацій Центр протидії корупції та Центр політико-правових реформ.

Очолив Національну раду з питань антикорупційної політики заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, якого в команді Зеленського називають "одним із найкращих фахівців із боротьби з корупцією в Україні".

Вперше офіційний статус спостерігачів у Раді отримали представники міжнародних організацій і дипломатичних установ, які надають Україні допомогу в боротьбі з корупцією.

Так, спостерігачами у Раді стали представники Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку, Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні тощо.

"Національна рада з питань антикорупційної політики буде центром розробки рішень для боротьби з корупцією. Ми швидко реагуватимемо на недоліки антикорупційного законодавства чи інституцій та ініціюватимемо відповідні рішення", – заявив Рябошапка.

"Рада також має забезпечити координацію роботи державних органів і недержавних організацій у досягненні тих результатів боротьби з корупцією, на які чекає суспільство", – додав він.

"На жаль, попередній склад Ради не збирався майже 3 роки. Наше перше засідання відбудеться вже найближчим часом", – заявив Рябошапка.

Теми: Зеленськийкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Зеленський
Фронт, захист АЕС, хороший результат БПЛА: Зеленський збирав Ставку
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки
До гарантій безпеки України, крім G7, приєдналися ще 6 країн – Зеленський
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: