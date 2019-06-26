Зеленский перезапускает Совет по борьбе с коррупцией

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Среда, 26 июня 2019, 12:05

Президент Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Об этом говорится в указе главы государства "Вопросы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики" от 25 июня.

В состав Национального совета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти и пр.

В частности, в Совете будут работать руководители "Трансперенси Интернешнл Украина", Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций Центр противодействия коррупции и Центр политико-правовых реформ.

Возглавил Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, которого в команде Зеленского называют "одним из лучших специалистов по борьбе с коррупцией в Украине".

Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией.

Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине и тому подобное.

"Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики будет центром разработки решений для борьбы с коррупцией. Мы будем быстро реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения", – заявил Рябошапка.

"Совет также должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций в достижении тех результатов борьбы с коррупцией, которых ожидает общество", – добавил он.

"К сожалению, предыдущий состав Совета не собирался почти 3 года. Наше первое заседание состоится уже в ближайшее время", – заявил Рябошапка.

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Темы: Зеленский коррупция


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