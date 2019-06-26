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Похолодання, град і шквали: в Україні різко зміниться погода

Середа, 26 червня 2019, 12:53

У четвер, 27 червня, в Україні збережеться тепла погода, але вже з 28 червня, в День Конституції, очікується різке похолодання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що у четвер погоду північно-західної частини України визначатиме атмосферний фронт, на решті частини - поле підвищеного тиску. 

За даними синоптиків, вдень у західних, північних, місцями центральних областях очікуються короткочасні дощі, грози, місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень у західних і північних областях 26-31°, на решті території 30-35°.

У Києві вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза, шквали 15-20 м/с; температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Повідомляється, що у п'ятницю, 28 червня, характер погоди зміниться. Суттєво знизиться температура повітря: вночі до 10-15°, вдень до 18-23°; на півдні та сході вночі до 15-20°, вдень до 24-29°.

Вночі в південних і східних областях, вдень у всій Україні, крім заходу та півдня, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

У Києві 28 червня вночі похолодає до 13-15°, вдень до 18-20°. Вночі без опадів, удень короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

26 червня температура води в Чорному та Азовському морях була 25-27°, в Дніпрі в межах Києва 26°.

Теми: погода
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