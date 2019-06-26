Похолодание, град и шквалы: в Украине резко изменится погода

В четверг, 27 июня, в Украине сохранится теплая погода, но уже с 28 июня, в День Конституции, ожидается резкое похолодание.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в четверг погоду северо-западной части Украины будет определять атмосферный фронт, на остальной части - поле повышенного давления.

По данным синоптиков, днем ​​в западных, северных, местами центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем в западных и северных областях 26-31°, на остальной территории 30-35°.

В Киеве ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 18-20°, днем ​​28-30°.

Сообщается, что в пятницу, 28 июня, характер погоды изменится. Существенно снизится температура воздуха: ночью до 10-15°, днем ​​до 18-23°; на юге и востоке ночью до 15-20°, днем ​​до 24-29°.

Ночью в южных и восточных областях, днем ​​по всей Украине, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 28 июня ночью похолодает до 13-15°, днем ​​до 18-20°. Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

26 июня температура воды в Черном и Азовском морях была 25-27°, в Днепре в пределах Киева 26°.