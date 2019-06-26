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На незаконному продажі цигарок ділки "наварили" 50 мільйонів

Середа, 26 червня 2019, 13:07

Правоохоронці викрили схему ухиляння від податків та вилучили 50 мільйонів гривень від реалізації тютюнових виробів за фіктивними документами на території Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"У ході проведення слідчих дій та негласних заходів стосовно групи жителів міста Києва, які контролювали діяльність окремих підприємств із ознаками фіктивності, встановлено факти використання реквізитів підприємств для виготовлення фінансово-господарських документів з придбання великих партій тютюнових виробів у одного із харківських підприємств", – йдеться в повідомленні.

 

Як пояснила "Українській правді" речниця столичної прокуратури Надія Максимець, в ході досудового розслідування встановлена група осіб, які через реально діючі підприємства, зареєстровані на території Харківської області, здійснювали продаж тютюнових виробів за готівку мережевим продавцям.

"Документально продаж тютюнових виробів здійснювався через три фірми з ознаками фіктивності", – зазначила Максимець.

В результаті обшуків, які проводилися на території Харкова, в офісі, складських приміщеннях та автотранспорті фігурантів, слідчі ДФС виявили та вилучили готівкових коштів на суму майже 50 млн. грн., в той час як підприємство задекларувало валовий дохід лише на 937,6 тис. грн. у 2018 році та 228 тис. грн. за перший квартал 2019 року.

Також у ході обшуку вилучено тютюнових виробів орієнтовно на суму 13 млн. грн.

 

Службові особи товариства не надали будь-якого документального походження зазначеної суми готівкових коштів та тютюнових виробів.

 

Зазначається, що на цей час слідство в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.

Українська правда
Теми: прокуратураКиїв
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