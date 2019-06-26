Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На незаконной продаже сигарет дельцы "наварили" 50 миллионов

Среда, 26 июня 2019, 13:07

Правоохранители разоблачили схему уклонения от налогов и изъяли 50 миллионов гривен от реализации табачных изделий по фиктивным документам на территории Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В ходе проведения следственных действий и негласных мероприятий в отношении группы жителей города Киева, контролировавших деятельность отдельных предприятий с признаками фиктивности, установлены факты использования реквизитов предприятий для изготовления финансово-хозяйственных документов по приобретению крупных партий табачных изделий у одного из харьковских предприятий", - говорится в сообщении.

 

Как объяснила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, в ходе досудебного расследования установлена группа лиц, которые через реально действующие предприятия, зарегистрированные на территории Харьковской области, осуществляли продажу табачных изделий за наличные сетевым продавцам.

"Документально продажа табачных изделий осуществлялась через три фирмы с признаками фиктивности", - отметила Максимец.

В результате обысков, которые проводились на территории Харькова, в офисе, складских помещениях и автотранспорте фигурантов, следователи ГФС обнаружили и изъяли наличных средств на сумму почти 50 млн грн., в то время как предприятие задекларировало валовой доход только на 937,6 тыс. грн. в 2018 году и 228 тыс. грн. за первый квартал 2019 года.

Также в ходе обыска изъято табачных изделий ориентировочно на сумму 13 млн грн.

 

Должностные лица общества не предоставили какого-либо документального происхождения указанной суммы наличных средств и табачных изделий.

 

Отмечается, что в настоящее время следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

Украинская правда
Темы: прокуратураКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
прокуратура
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: