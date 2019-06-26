На незаконной продаже сигарет дельцы "наварили" 50 миллионов

Правоохранители разоблачили схему уклонения от налогов и изъяли 50 миллионов гривен от реализации табачных изделий по фиктивным документам на территории Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В ходе проведения следственных действий и негласных мероприятий в отношении группы жителей города Киева, контролировавших деятельность отдельных предприятий с признаками фиктивности, установлены факты использования реквизитов предприятий для изготовления финансово-хозяйственных документов по приобретению крупных партий табачных изделий у одного из харьковских предприятий", - говорится в сообщении.

Как объяснила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, в ходе досудебного расследования установлена группа лиц, которые через реально действующие предприятия, зарегистрированные на территории Харьковской области, осуществляли продажу табачных изделий за наличные сетевым продавцам.

"Документально продажа табачных изделий осуществлялась через три фирмы с признаками фиктивности", - отметила Максимец.

В результате обысков, которые проводились на территории Харькова, в офисе, складских помещениях и автотранспорте фигурантов, следователи ГФС обнаружили и изъяли наличных средств на сумму почти 50 млн грн., в то время как предприятие задекларировало валовой доход только на 937,6 тыс. грн. в 2018 году и 228 тыс. грн. за первый квартал 2019 года.

Также в ходе обыска изъято табачных изделий ориентировочно на сумму 13 млн грн.

Должностные лица общества не предоставили какого-либо документального происхождения указанной суммы наличных средств и табачных изделий.

Отмечается, что в настоящее время следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.