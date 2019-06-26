На трасі Київ-Одеса перекинулась вантажівка і перекрила дорогу

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Середа, 26 червня 2019, 13:25

На 65 кілометрі траси Київ-Одеса сталася аварія за участі іномарки BMW X3 та вантажівки Renault Magnum 480, в результаті якої фура перевернулася та заблокувала рух.

Про це 26 червня повідомляє патрульна поліція Київської області.

Патрульні встановили попередню причину ДТП. Зокрема, водій іномарки при виїзді з другорядної дороги на головну не надав перевагу вантажівці Renault Magnum 480.

 

"Водій вантажівки, у свою чергу, намагався уникнути зіткнення, проте безуспішно. Як наслідок, Renault перевернувся й зупинився на двох смугах руху одночасно", - повідомили правоохоронці.

Відзначається, що водія вантажівки госпіталізували, а на місце аварії викликали слідчо-оперативну групу.

 
 
 

Українська правда

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Теми: ДТП Київ Одеса дороги


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