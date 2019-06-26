На трассе Киев-Одесса перевернулся грузовик и перекрыл дорогу

На 65 километре трассы Киев-Одесса произошла авария с участием иномарки BMW X3 и грузовика Renault Magnum 480, в результате которой фура перевернулась и заблокировала движение.

Об этом 26 июня сообщает патрульная полиция Киевской области.

Патрульные установили предварительную причину ДТП. В частности, водитель иномарки при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику Renault Magnum 480.

"Водитель грузовика, в свою очередь, пытался избежать столкновения, однако безуспешно. Как следствие, Renault перевернулся и остановился на двух полосах движения одновременно", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что водитель грузовика был госпитализирован, а на место аварии вызвали следственно-оперативную группу.