На трассе Киев-Одесса перевернулся грузовик и перекрыл дорогу

2751 просмотр
Среда, 26 июня 2019, 13:25

На 65 километре трассы Киев-Одесса произошла авария с участием иномарки BMW X3 и грузовика Renault Magnum 480, в результате которой фура перевернулась и заблокировала движение.

Об этом 26 июня сообщает патрульная полиция Киевской области.

Патрульные установили предварительную причину ДТП. В частности, водитель иномарки при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику Renault Magnum 480. 

 

"Водитель грузовика, в свою очередь, пытался избежать столкновения, однако безуспешно. Как следствие, Renault перевернулся и остановился на двух полосах движения одновременно", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что водитель грузовика был госпитализирован, а на место аварии вызвали следственно-оперативную группу.

 
 
 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ДТП Киев Одесса дороги


powered by lun.ua
Материалы по теме
ДТП в Харькове: Суд постановил открыть дело против специалистов НИИ судебных экспертиз 26 июня 2019, 03:33
Кусок моста рухнул на автомобиль в Киеве, кличко уже наказал виновного 24 июня 2019, 13:56
Полицейского, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог 23 июня 2019, 14:29
Все новости
Главные новости
Админсуд объяснил отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Новая социология: разрыв между партиями Зеленского и Порошенко уже другой
Партия Порошенко заявляет об обысках в Бирюкова
Рейтинг партий: "Голос" и "Батькивщина" поменялись позициями
Все новости
социум

Как пожаловаться на врача

Культура

Как представители древних племен сохраняют уникальные традиции

исследование

Черный перец вреден или полезен?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів