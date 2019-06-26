Кожен десятий росіянин стикався з насильством силовиків

У Росії з катуванням із боку силовиків стикався кожен десятий, опитаний аналітичним центром "Левада".

Дослідження проведено на замовлення правозахисної організації "Комітет проти тортур" до Міжнародного дня на підтримку жертв катувань (26 червня), повідомляє "Коммерсант".

"Левада-центр" опитав 3400 осіб у 53 регіонах РФ і з'ясував, що насильство починається з конфлікту, а в суперечки з силовиками вступала чверть опитаних росіян.

За даними соціологів, "поріг входу у конфлікт" дуже низький, загроза насильства виникає на самому початку взаємодії з поліцією. У групі ризику – зрілі чоловіки (25-39 років і 40-55 років).

Часто про зіткнення з поліцією говорили жителі Москви. Дослідники вважають, що вони просто краще знають свої права і готові їх відстоювати.

При цьому найвищий шанс викликати невдоволення поліції – у чоловіків із середнім рівнем освіти і нижче, які живуть у невеликих містах.

Кожен третій конфлікт із силовиками супроводжувався насильством чи погрозами ним. Найчастіше з цим стикаються ті, хто постійно потрапляє в поле зору поліції.

Із тих, хто лише одного разу вступав у конфлікт із силовиками, третина повідомляє про насильство.

Більшість респондентів, які згадали про насильство, опинялися в ролі жертви при затриманні, встановленні особи й допиті.

Десята частина опитаних заявила, що їх катували. 75% тих, хто заявив про тортури, пояснили, що насильство застосовувалося для приниження і залякування.

У половині випадків силовики катували з метою отримати свідчення чи іншу інформацію від затриманих.

У третині випадків затримані вважають, що їх піддавали насильству для покарання.

Деякі респонденти зазначили, що силовики також впливали на їхніх близьких.

У кожному четвертому конфлікті з силовиками на родичів респондентів тиснули, і майже в половині випадків до близьких тих, кого катували, застосовували насильство.

Юрист "Комітету проти тортур" Дмитро Казаков зазначив, що хоча близько 60% опитаних вважають тортури неприпустимими, лише третина готові відстоювати свої права.

Майже 30% опитаних допускають застосування тортур у виняткових випадках заради порятунку чужого життя і по відношенню до тих, хто вчинив тяжке насильство.

39% вважають, що боротьба з тортурами вдарить по розкриттю злочинів.

Майже половина опитаних вважає тортури винятковим явищем:

У 2007 році дослідження Інституту соціології РАН показувало, що з насильством з боку правоохоронців стикався кожен п'ятий росіянин.

У 2017 році в "Комітет проти тортур" надійшло 153 скарги, у 2018-му – 147, за перше півріччя 2019 року – вже 122 скарги.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що необхідно "ретельно проаналізувати" нове дослідження "Левада-центру".