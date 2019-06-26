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Каждый десятый россиянин сталкивался с насилием силовиков

Среда, 26 июня 2019, 13:37

В России с пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый, опрошенный аналитическим центром "Левада".

Исследование проведено по заказу правозащитной организации "Комитет против пыток" к Международному дню в поддержку жертв пыток (26 июня), сообщает "Коммерсант".

"Левада-центр" опросил 3400 человек в 53 регионах РФ и выяснил, насилие начинается с конфликта, а в споры с силовиками вступала четверть опрошенных россиян.

По данным социологов, "порог входа в конфликт" очень низкий, угроза насилия возникает в самом начале взаимодействия с полицией. В группе риска – зрелые мужчины (25–39 лет и 40–55 лет).

Часто про столкновения с полицией говорили жители Москвы. Исследователи полагают, что они просто лучше знают свои права и готовы их отстаивать.

При этом наиболее высокий шанс вызвать недовольство полиции – у мужчин со средним уровнем образования и ниже, живущих в небольших городах.

Каждый третий конфликт с силовиками сопровождался насилием либо угрозами им. Чаще всего с этим сталкиваются те, кто постоянно попадает в поле зрения полиции.

Из тех, кто лишь однажды вступал в конфликт с силовиками, треть сообщает о насилии.

Большинство упомянувших о насилии респондентов оказывались в роли жертвы при задержании, установлении личности и допросе.

Десятая часть опрошенных заявила, что их пытали. 75% заявивших о пытках пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания.

В половине случаев силовики пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных.

В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания.

Некоторые респонденты отметили, что силовики также воздействовали на их близких.

В каждом четвертом конфликте с силовиками на родственников респондентов оказывали давление, и почти в половине случаев к близким тех, кого пытали, применяли насилие.

Юрист "Комитета против пыток" Дмитрий Казаков отметил, что хотя около 60% опрошенных считают пытки недопустимыми, лишь треть готовы отстаивать свои права.

Почти 30% опрошенных допускают применение пыток в исключительных случаях ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насилие.

39% считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.

Почти половина опрошенных считает пытки исключительным явлением:

В 2007 году исследование Института социологии РАН показывало, что с насилием со стороны правоохранителей сталкивался каждый пятый россиянин.

В 2017 году в "Комитет против пыток" поступило 153 жалобы, в 2018-м – 147, за первое полугодие 2019 года – уже 122 жалобы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что необходимо "тщательно проанализировать" новое исследование "Левада-центра".

Темы: Росcиясоциологияправа человека
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