Каждый десятый россиянин сталкивался с насилием силовиков
В России с пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый, опрошенный аналитическим центром "Левада".
Исследование проведено по заказу правозащитной организации "Комитет против пыток" к Международному дню в поддержку жертв пыток (26 июня), сообщает "Коммерсант".
"Левада-центр" опросил 3400 человек в 53 регионах РФ и выяснил, насилие начинается с конфликта, а в споры с силовиками вступала четверть опрошенных россиян.
По данным социологов, "порог входа в конфликт" очень низкий, угроза насилия возникает в самом начале взаимодействия с полицией. В группе риска – зрелые мужчины (25–39 лет и 40–55 лет).
Часто про столкновения с полицией говорили жители Москвы. Исследователи полагают, что они просто лучше знают свои права и готовы их отстаивать.
При этом наиболее высокий шанс вызвать недовольство полиции – у мужчин со средним уровнем образования и ниже, живущих в небольших городах.
Каждый третий конфликт с силовиками сопровождался насилием либо угрозами им. Чаще всего с этим сталкиваются те, кто постоянно попадает в поле зрения полиции.
Из тех, кто лишь однажды вступал в конфликт с силовиками, треть сообщает о насилии.
Большинство упомянувших о насилии респондентов оказывались в роли жертвы при задержании, установлении личности и допросе.
Десятая часть опрошенных заявила, что их пытали. 75% заявивших о пытках пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания.
В половине случаев силовики пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных.
В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания.
Некоторые респонденты отметили, что силовики также воздействовали на их близких.
В каждом четвертом конфликте с силовиками на родственников респондентов оказывали давление, и почти в половине случаев к близким тех, кого пытали, применяли насилие.
Юрист "Комитета против пыток" Дмитрий Казаков отметил, что хотя около 60% опрошенных считают пытки недопустимыми, лишь треть готовы отстаивать свои права.
Почти 30% опрошенных допускают применение пыток в исключительных случаях ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насилие.
39% считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.
Почти половина опрошенных считает пытки исключительным явлением:
В 2007 году исследование Института социологии РАН показывало, что с насилием со стороны правоохранителей сталкивался каждый пятый россиянин.
В 2017 году в "Комитет против пыток" поступило 153 жалобы, в 2018-м – 147, за первое полугодие 2019 года – уже 122 жалобы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что необходимо "тщательно проанализировать" новое исследование "Левада-центра".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua