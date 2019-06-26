У Раду балотуються майже 6 тисяч охочих стати нардепами

Центральна виборча комісія зареєструвала майже 6 тисяч кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу, передає "Укрінформ".

За її словами, всього зареєстровано 5845 кандидатів у нардепи, з яких 3171 кандидати у мажоритарних округах та 2674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

Зазначається, що загалом із зареєстрованих в одномандатних виборчих округах 1735 балотуються у порядку самовисування та 1436 висунутих політичними партіями.

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