У Раду балотуються майже 6 тисяч охочих стати нардепами

1160 переглядів
Середа, 26 червня 2019, 13:56

Центральна виборча комісія зареєструвала майже 6 тисяч кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу, передає "Укрінформ".

За її словами, всього зареєстровано 5845 кандидатів у нардепи, з яких 3171 кандидати у мажоритарних округах та 2674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

Зазначається, що загалом із зареєстрованих в одномандатних виборчих округах 1735 балотуються у порядку самовисування та 1436 висунутих політичними партіями.

Нагадаємо:

  • Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада вибори ЦВК


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нова соціологія: розрив між партіями Зеленського і Порошенка вже інший 26 червня 2019, 13:13
На виборах зареєстровано 8 Зеленських – голова ЦВК 26 червня 2019, 12:54
Партія Порошенка заявляє про обшуки в Бірюкова 26 червня 2019, 12:17
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
їжа

Фета, моцарела та ще 7 корисних типів сирів

дослідження

Людина не дорослішає у 18

їжа

Навіщо потрібен селен та де його шукати