В Раду баллотируются почти 6 тысяч желающих стать нардепами

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Среда, 26 июня 2019, 13:56

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала почти 6 тысяч кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, передает "Укринформ".

По ее словам, всего зарегистрировано 5845 кандидатов в нардепы, из которых 3171 кандидатов в мажоритарных округах и 2674 кандидатов, включенных в избирательные списки 21 партии.

Отмечается, что в целом из зарегистрированных в одномандатных избирательных округах 1735 баллотируются в порядке самовыдвижения и 1436 выдвинутых политическими партиями.

Напомним:

  • Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.

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Темы: Верховная Рада виборы ЦИК


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