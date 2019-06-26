В Раду баллотируются почти 6 тысяч желающих стать нардепами
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Среда, 26 июня 2019, 13:56
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала почти 6 тысяч кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.
Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, передает "Укринформ".
По ее словам, всего зарегистрировано 5845 кандидатов в нардепы, из которых 3171 кандидатов в мажоритарных округах и 2674 кандидатов, включенных в избирательные списки 21 партии.
Отмечается, что в целом из зарегистрированных в одномандатных избирательных округах 1735 баллотируются в порядке самовыдвижения и 1436 выдвинутых политическими партиями.
Напомним:
- Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.
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