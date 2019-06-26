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У Трюдо розказали, про що він говоритиме з Зеленським

Середа, 26 червня 2019, 13:56

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Торонто 2 липня прем’єр Канади Джастін Трюдо обговорить з президентом України посилення економічного партнерства і створення робочих місць.

Про це повідомили в офісі канадського прем’єр-міністра, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Трюдо підтвердить "непохитну підтримку" Канади українському народу та суверенітету і територіальній цілісності України.

Двоє лідерів обговорять зусилля України щодо реформ на її шляху до євроатлантичної інтеграції, ситуацію в галузі безпеки в регіоні та подальше поглиблення канадсько-українських торговельних відносин.

"Канада і Україна поділяють глибоку історичну дружбу, побудовану на спільних цінностях і міцних міжособистісних зв'язках. З нетерпінням очікую на зустріч з президентом Зеленським, під час якої я підтверджу прихильність Канади народу України і обговорю шляхи поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах", - цитує офіс Джастіна Трюдо.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський 1-3 липня відвідає з візитом Канаду де візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні.
  • Також у нього заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту, представниками ділових кіл і українською діаспорою.

Теми: ЗеленськийКанада
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