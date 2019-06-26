У Трюдо рассказали, о чем он будет говорить с Зеленским

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто 2 июля премьер Канады Джастин Трюдо обсудит с усиление экономического партнерства и создания рабочих мест.

Об этом сообщили в офисе канадского премьер-министра, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Трюдо подтвердит "неукоснительную поддержку" Канады украинского народа и суверенитета и территориальной целостности Украины.

Двое лидеров обсудят усилия Украины по реформ на пути к евроатлантической интеграции, ситуацию в области безопасности в регионе и дальнейшее углубление канадско-украинских торговых отношений.

"Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским, во время которой я подтвержу приверженность Канады народу Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создания хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах", - цитирует офис Джастина Трюдо.

Напомним: