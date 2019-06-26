Вісім київських пляжів отримали "Блакитний прапор"

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Середа, 26 червня 2019, 14:53

Вісім столичних пляжів цього року отримали екологічні сертифікати – міжнародну відзнаку "Блакитний прапор".

Про це заявив заступник голови Київської адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба міської влади.

"Блакитний прапор" встановили на 7 муніципальних пляжах ("Веселка", "Венеція", "Галерний" та "Молодіжний", "Дитячий", "Золотий",  "Пуща-Водиця") та на пляжі одного з розважальних комплексів.

"Це означає, що пляж відповідає міжнародним критеріям та вимогам, що стосуються якості води, комфорту та безпеки на пляжі, екологічного менеджменту, рівня сервісу. Загалом, щоб отримати прапор, пляж повинен відповідати 32-м критеріям", - повідомив Пантелеєв.

У КМДА відзначили, що загалом для киян та гостей столиці працює 14 муніципальних пляжів (Чорторий, Вербний, Пуща-Водиця, Венеція, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмостна Слобідка, Райдуга, Тельбін, Центральний, Веселка, Галерний, Троєщина) та 18 зон відпочинку.

Нагадаємо:

  • У 2017 році "Блакитний прапор" мали 3 столичні пляжі.
     

Українська правда

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Теми: Київ пляжі


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