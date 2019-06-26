Восемь киевских пляжей получили "Голубой флаг"

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Среда, 26 июня 2019, 14:53

Восемь столичных пляжей в этом году получили экологические сертификаты – международную награду "Голубой флаг".

Об этом заявил заместитель главы Киевской администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба городской власти.

"Голубой флаг" установили на 7 муниципальных пляжах ("Радуга", "Венеция", "Галерный" и "Молодежный", "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица") и на пляже одного из развлекательных комплексов.

"Это означает, что пляж соответствует международным критериям и требованиям, касающимся качества воды, комфорта и безопасности на пляже, экологического менеджмента, уровня сервиса. В общем, чтобы получить флаг, пляж должен соответствовать 32-м критериям", - сообщил Пантелеев.

В КГГА отметили, что в целом для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей (Черторый, Вербный, Пуща-Водица, Венеция, Детский, Золотой, Молодежный, Передмостна Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Веселка, Галерный, Троещина) и 18 зон отдыха.

Напомним:

  • В 2017 году "Голубой флаг" получили 3 столичных пляжа.

Украинская правда

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Темы: Киев пляжи


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