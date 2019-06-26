"Слуга народу" вже пише законопроекти для наступної Ради

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Середа, 26 червня 2019, 15:56

Партія "Слуга народу" уже готує концепції законопроектів, які планує приймати у Верховній Раді після виборів.

Про це повідомляє прес-служба партії.

"У центральному штабі партії створено 21 робочий комітет за основними напрямами діяльності. Вони займатимуться підготовкою законопроектів", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, комітети працюватимуть за принципом роботи комітетів у парламенті, у них увійшли люди з виборчого списку партії.

"Для нас важливо прийти до парламенту не з порожніми руками. Партійна програма "Слуги народу" визначає основні напрями реформ та системних змін. Наразі перед нами стоїть завдання протягом трьох тижнів напрацювати концепції документів, щоб після виборів не втрачати часу й відразу взятися до впровадження у законодавство змін, яких сьогодні потребує суспільство", – заявив Разумков.

Він переконаний, що участь у робочих комітетах до виборів допоможе кандидатам розпочати роботу у комітетах ВР без додаткового перехідного періоду. 

Повідомляється, що "Слуга народу" напрацьовує законопроекти у таких напрямах: політична реформа; антикорупційна реформа; безпека і оборона; зовнішня політика і дипломатія; судова реформа; реформа правоохоронних органів; економічна стратегія.

А також податкова, бюджетна, митна, регуляторна політика, публічні фінанси; інноваційна економіка; соціальна сфера; енергетика і тарифи; інфраструктура; екологія; освіта і наука; медицина; гуманітарна політика; децентралізація; аграрна політика; регламент; молодь та спорт; діджиталізація та IT.

Українська правда

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Теми: Слуга народу вибори Верховна Рада законодавство


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