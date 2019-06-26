"Слуга народа" уже пишет законопроекты для следующей Рады

550 просмотров
Среда, 26 июня 2019, 15:56

Партия "Слуга народа" уже готовит концепции законопроектов, которые планирует принимать в Верховной Раде после выборов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"В центральном штабе партии создан 21 рабочий комитет по основным направлениям деятельности. Они будут заниматься подготовкой законопроектов", - говорится в сообщении.

Как уточнил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, комитеты будут работать по принципу работы комитетов в парламенте, в них вошли люди из избирательного списка партии.

"Для нас важно прийти в парламент не с пустыми руками. Партийная программа "Слуги народа" определяет основные направления реформ и системных изменений. Сейчас перед нами стоит задача в течение трех недель разработать концепции документов, чтобы после выборов не терять времени и сразу приступить к внедрению в законодательство изменений, в которых сегодня нуждается общество", - заявил Разумков.

Он убежден, что участие в рабочих комитетах до выборов поможет кандидатам начать работу в комитетах ВР без дополнительного переходного периода.

Сообщается, что "Слуга народа" нарабатывает законопроекты в следующих направлениях: политическая реформа; антикоррупционная реформа; безопасность и оборона; внешняя политика и дипломатия; судебная реформа; реформа правоохранительных органов; экономическая стратегия.

А также налоговая, бюджетная, таможенная, регуляторная политика, публичные финансы; инновационная экономика; социальная сфера; энергетика и тарифы; инфраструктура; экология; образование и наука медицина; гуманитарная политика; децентрализация; аграрная политика; регламент; молодежь и спорт; диджитализация и IT.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа виборы Верховная Рада законодательство


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Слуга народа" пожаловалась МВД и ГПУ на кандидатов-"клонов" 25 июня 2019, 16:01
Зеленский дал должность четвертому номеру "Слуги народа" 24 июня 2019, 14:01
Что делает в списке "Слуги народа" российский лоббист? 24 июня 2019, 10:30
Все новости
Главные новости
Правительство поддержало назначение 8 глав ОГА, которые предлагал Зеленский
В Станице Луганской началось разведение сил – штаб ООС
Админсуд объяснил отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Новая социология: разрыв между партиями Зеленского и Порошенко уже другой
Все новости
мнение

Как укладывать волосы так, чтобы им не навредить

история

Интересные факты из жизни Ивана Мазепы

Культура

Как театр может быть вашим психологом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів