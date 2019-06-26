"Слуга народа" уже пишет законопроекты для следующей Рады

Партия "Слуга народа" уже готовит концепции законопроектов, которые планирует принимать в Верховной Раде после выборов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"В центральном штабе партии создан 21 рабочий комитет по основным направлениям деятельности. Они будут заниматься подготовкой законопроектов", - говорится в сообщении.

Как уточнил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, комитеты будут работать по принципу работы комитетов в парламенте, в них вошли люди из избирательного списка партии.

"Для нас важно прийти в парламент не с пустыми руками. Партийная программа "Слуги народа" определяет основные направления реформ и системных изменений. Сейчас перед нами стоит задача в течение трех недель разработать концепции документов, чтобы после выборов не терять времени и сразу приступить к внедрению в законодательство изменений, в которых сегодня нуждается общество", - заявил Разумков.

Он убежден, что участие в рабочих комитетах до выборов поможет кандидатам начать работу в комитетах ВР без дополнительного переходного периода.

Сообщается, что "Слуга народа" нарабатывает законопроекты в следующих направлениях: политическая реформа; антикоррупционная реформа; безопасность и оборона; внешняя политика и дипломатия; судебная реформа; реформа правоохранительных органов; экономическая стратегия.

А также налоговая, бюджетная, таможенная, регуляторная политика, публичные финансы; инновационная экономика; социальная сфера; энергетика и тарифы; инфраструктура; экология; образование и наука медицина; гуманитарная политика; децентрализация; аграрная политика; регламент; молодежь и спорт; диджитализация и IT.