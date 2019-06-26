Обвинуваченому у штурмі Євромайдану екс-главі СБУ Києва дозволили вийти з СІЗО

Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт обвинуваченого у справі штурму Майдану екс-начальника управління СБУ в Києві Олександра Щеголєва.

Про це повідомляє Insider.

Зазначається, що на Щеголєва поклали обов'язок носити електронний браслет.

За словами судді, ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Повідомляється, що на початку засідання захисники просили змінити Щеголєву запобіжний захід на будь-який не пов'язаний із триманням під вартою.

У виданні додали, що адвокат Валентин Рибін заявив, що ніяких ризиків не існує.

При цьому він посилався на два нещодавніх рішення Конституційного суду, зокрема про можливість обвинуваченим оскаржувати кожний запобіжний захід.

Зазначається, що прокурор Олександр Супрун наголосив, що інформація про необгрунтованість ризиків не надана.

"Я хочу звернути увагу на цинічність підходу захисту до дослідження ефіру телеканалу. Я хочу нагадати, що ми мали можливість дивитись в онлайн режимі факти вчинення злочинів. Ми бачили різні наслідки дій спецпризначенців", - заявив він

Повідомляється, що, незважаючи на це, Шевченківський суд ухвалив задовольнити клопотання сторони захисту і змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт.

За словами прокурора обвинувачений екс-посадовець СБУ вже у середу вийде із СІЗО, але на нього будуть покладені усі передбачені нормами обов'язки, включаючи носіння електронного браслета.

У виданні додали, що крім того, суд продовжив дослідження відеодоказів, зокрема завершив перегляд ефіру "5 каналу".

Зазначається, що на відео було видно, як беркутівці кидали каміння у активістів Майдану. Зафіксовано також застосування водометів до активістів.

При цьому адвокат Щеголєва заперечив наступ правоохоронців на активістів.

"Ми дивимось кіно, Ваша честь. І нічого більше", - заявив він.

Повідомляється, що прокурор наголосив, що попри інформацію про загиблих, керівники штабів, в тому числі Щеголєв, не зупинили штурму.

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