Обвиняемому в штурме Евромайдана экс-главе СБУ Киева разрешили выйти из СИЗО

Суд отпустил под круглосуточный домашний арест обвиняемого по делу штурма Майдана экс-начальника управления СБУ в Киеве Александра Щеголева.

Об этом сообщает Insider.

Отмечается, что на Щеголева положили обязанность носить электронный браслет.

По словам судьи, решение суда апелляционному обжалованию не подлежит.

Сообщается, что в начале заседания защитники просили изменить Щеголеву меру пресечения на любую не связанную с содержанием под стражей.

В издании добавили, что адвокат Валентин Рыбин заявил, что никаких рисков не существует.

При этом он ссылался на два недавних решения Конституционного суда, в частности о возможности обвиняемым обжаловать любую меру пресечения.

Отмечается, что прокурор Александр Супрун отметил, что информация о необоснованности рисков не предоставлена.

"Я хочу обратить внимание на циничность подхода защиты к исследованию эфира телеканала. Я хочу напомнить, что мы имели возможность смотреть в онлайн режиме фактах совершения преступлений. Мы видели разные последствия действий спецназовцев", - заявил он

Сообщается, что, несмотря на это, Шевченковский суд постановил удовлетворить ходатайство стороны защиты и изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест.

По словам прокурора обвиняемый экс-чиновник СБУ уже в среду выйдет из СИЗО, но на него будут возложены все предусмотренные нормами обязанности, включая ношение электронного браслета.

В издании добавили, что кроме того, суд продолжил исследование видеодоказательств, в частности завершил просмотр эфира "5 канала".

Отмечается, что на видео было видно, как беркутовцы бросали камни в активистов Майдана. Зафиксировано также применение водометов к активистам.

При этом адвокат Щеголева возразил наступление правоохранителей на активистов.

"Мы смотрим кино, Ваша честь. И ничего больше", - заявил он.

Сообщается, что прокурор подчеркнул, что несмотря на информацию о погибших, руководители штабов, в том числе Щеголев, не остановили штурм.

Напомним: