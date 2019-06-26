Обвиняемому в штурме Евромайдана экс-главе СБУ Киева разрешили выйти из СИЗО
Суд отпустил под круглосуточный домашний арест обвиняемого по делу штурма Майдана экс-начальника управления СБУ в Киеве Александра Щеголева.
Об этом сообщает Insider.
Отмечается, что на Щеголева положили обязанность носить электронный браслет.
По словам судьи, решение суда апелляционному обжалованию не подлежит.
Сообщается, что в начале заседания защитники просили изменить Щеголеву меру пресечения на любую не связанную с содержанием под стражей.
В издании добавили, что адвокат Валентин Рыбин заявил, что никаких рисков не существует.
При этом он ссылался на два недавних решения Конституционного суда, в частности о возможности обвиняемым обжаловать любую меру пресечения.
Отмечается, что прокурор Александр Супрун отметил, что информация о необоснованности рисков не предоставлена.
"Я хочу обратить внимание на циничность подхода защиты к исследованию эфира телеканала. Я хочу напомнить, что мы имели возможность смотреть в онлайн режиме фактах совершения преступлений. Мы видели разные последствия действий спецназовцев", - заявил он
Сообщается, что, несмотря на это, Шевченковский суд постановил удовлетворить ходатайство стороны защиты и изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест.
По словам прокурора обвиняемый экс-чиновник СБУ уже в среду выйдет из СИЗО, но на него будут возложены все предусмотренные нормами обязанности, включая ношение электронного браслета.
В издании добавили, что кроме того, суд продолжил исследование видеодоказательств, в частности завершил просмотр эфира "5 канала".
Отмечается, что на видео было видно, как беркутовцы бросали камни в активистов Майдана. Зафиксировано также применение водометов к активистам.
При этом адвокат Щеголева возразил наступление правоохранителей на активистов.
"Мы смотрим кино, Ваша честь. И ничего больше", - заявил он.
Сообщается, что прокурор подчеркнул, что несмотря на информацию о погибших, руководители штабов, в том числе Щеголев, не остановили штурм.
Напомним:
- Александра Щеголева обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов.
- Щеголева арестовали 20 августа 2015 года.
- Он был одним из свидетелей по делу о госизмене сбежавшего президента Виктора Януковича, но отказался от дачи показаний в суде.