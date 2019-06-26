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Пожежа в Нотр-Дамі не була навмисним підпалом

Середа, 26 червня 2019, 17:45

Слідство вважає, що пожежа у Соборі Паризької Богоматері могла бути викликана непогашеною цигаркою або порушенням в роботі електричної мережі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на франузьке видання Le Figaro.

Як запевнив у середу представник паризької прокуратури, посилаючись на результати попереднього розслідування, ніщо не вказує на злочинний навмисний підпал собору.

Паризька прокуратура в середу закрила кримінальну справу про навмисний підпал і відкрила розслідування за фактом ненавмисної шкоди через порушення правил безпеки.

Масштабна пожежа у готичному соборі 15 квітня призвела до падіння даху та шпиля архітектурного шедевра. Низка багатіїв та організацій дали багатомільйонні зобов'язання щодо реконструкції храму.

Президент Франції Еммануель Макрон поставив за мету відновити собор за п'ять років.

Теми: пожежаФранція
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