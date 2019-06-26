Пожар в Нотр-Даме не был преднамеренным поджогом

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Среда, 26 июня 2019, 17:45

Следствие считает, что пожар в Соборе Парижской Богоматери мог быть вызван непогашенной сигаретой или нарушением в работе электрической сети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Как заверил в среду представитель парижской прокуратуры, ссылаясь на результаты предварительного расследования, ничто не указывает на преступный умышленный поджог собора.

Парижская прокуратура в среду закрыла уголовное дело об умышленном поджоге и открыла расследование по факту непреднамеренного вреда за нарушения правил безопасности.

Крупный пожар в готическом соборе 15 апреля привел к обрушению крыши и шпиля архитектурного шедевра. Ряд богатых людей и организаций дали многомиллионные обязательства по реконструкции храма.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил целью восстановить собор за пять лет.

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Темы: пожар Франция


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