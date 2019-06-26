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У Києві палає склад із секонд-хендом

Середа, 26 червня 2019, 21:14
У Києві палає склад із секонд-хендом
ДСНС

У Святошинському районі Києва горить склад із секонд-хендом.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 19.30 у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом (розмір складу 150х150 м.) на площі 2 тис. 500 м2", – зазначають в ДСНС.

 
ДСНС
 
ДСНС

Також повідомляють, що жертв і постраждалих немає.

 
ДСНС

"Загрози перекидання на сусідні будівлі немає. До гасіння залучено 70 чол. о\с та 13 од. техніки", – запевнили в службі.

Повідомляється, що станом на 21:30 пожежу локалізовано.

Українська правда

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Теми: Київпожежа
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