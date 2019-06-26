В Киеве горит склад с секонд-хендом

В Святошинском районе Киева горит склад с секонд-хендом.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 19.30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом (размер склада 150х150 м) на площади 2 тыс. 500 м2", - отмечают в ДСНС.

ДСНС

Также сообщают, что жертв и пострадавших нет.

ДСНС

"Угрозы распространения на соседние здания нет. К тушению привлечены 70 чел. в \ с и 13 ед. техники", - заверили в службе.