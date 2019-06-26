В Киеве горит склад с секонд-хендом

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Среда, 26 июня 2019, 21:14
ГСЧС

В Святошинском районе Киева горит склад с секонд-хендом.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 19.30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом (размер склада 150х150 м) на площади 2 тыс. 500 м2", - отмечают в ДСНС.

 
ДСНС

Также сообщают, что жертв и пострадавших нет.

 
ДСНС

"Угрозы распространения на соседние здания нет. К тушению привлечены 70 чел. в \ с и 13 ед. техники", - заверили в службе.

Украинская правда

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Темы: Киев пожар


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