В Киеве горит склад с секонд-хендом
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Среда, 26 июня 2019, 21:14
В Святошинском районе Киева горит склад с секонд-хендом.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В 19.30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом (размер склада 150х150 м) на площади 2 тыс. 500 м2", - отмечают в ДСНС.
Также сообщают, что жертв и пострадавших нет.
"Угрозы распространения на соседние здания нет. К тушению привлечены 70 чел. в \ с и 13 ед. техники", - заверили в службе.
Украинская правда
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