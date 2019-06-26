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Представниця Хорватії обрана генсеком Ради Європи

Середа, 26 червня 2019, 21:37

Хорватка Марія Пейчинович-Бурич обрана генеральним секретарем Ради Європи в першому раунді.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Вона перемогла у бельгійця Дідьє Рейндерса, якого вважали фаворитом цих виборів.

 

За хорватку проголосувало 159 депутатів, що складає абсолютну більшість голосів (на один голос перевищує необхідний мінімум). За Рейндерса проголосувало 105 депутатів.

Як свідчать джерела в депутатському корпусі, на користь представниці Хорватії, голови МЗС та віце-прем’єра цієї країни, стало бажання членів ПАРЄ вдруге в історії обрати жінку керівником Ради Європи. Також на її користь активно агітували представники східноєвропейських держав.

Як відомо, українська делегація не брала участь у голосуванні на знак протесту проти рішень асамблеї, однак на етапі, коли голосували представники урядів, Україна підтримувала саме Пейчинович-Бурич. Вона представляє хорватську партію, дружню до України. Крім того, Хорватія через суперечності із сусідкою, проросійською Сербією, напевно не стоятиме на відверто проросійських позиціях. 

Нагадаємо, 7 національних делегацій, включаючи українську, оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії до ПАРЄ.

Теми: ПАРЄХорватія
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