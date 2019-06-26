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Представительница Хорватии избрана генсеком Совета Европы

Среда, 26 июня 2019, 21:37

Хорватка Мария Пейчинович-Бурич избрана генеральным секретарем Совета Европы в первом раунде голосувания.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Она победила у бельгийца Дидье Рейндерса, которого считали фаворитом этих выборов.

 

За хорватку проголосовало 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов (на один голос превышает необходимый минимум). За Рейндерса проголосовало 105 депутатов.

Как свидетельствуют источники в депутатском корпусе, в пользу представительницы Хорватии, главы МИД и вице-премьера этой страны, стало желание членов ПАСЕ выбрать женщину руководителем Совета Европы – второй раз в истории. Также в ее пользу активно агитировали представители восточноевропейских государств.

Как известно, украинская делегация не участвовала в голосовании в знак протеста против недавних решений ассамблеи, однако на этапе, когда голосовали представители правительств, Украина поддерживала именно Пейчинович-Бурич. Она представляет хорватскую партию, дружественную к Украине. Кроме того, Хорватия из-за разногласий с соседкой, пророссийской Сербией, наверняка не будет стоять на откровенно пророссийских позициях.

Напомним, 7 национальных делегаций, включая украинскую, объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России в ПАСЕ.

Темы: ПАСЕХорватия
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