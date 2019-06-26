Пожежа на складі: У КМДА застерегли від забруднення повітря у житловому районі

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Середа, 26 червня 2019, 22:20

Через пожежу на складі секонд-хенду на Великій Кільцевій у Києві з’явилася загроза потрапляння продуктів горіння в Святошинський житловий район.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Так, зазначається, що склади секонд-хенду знаходяться на території колишнього гумового заводу.

"Наразі вітер західний, при таких погодних умовах є загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район м. Києва", – йдеться у повідомленні.

Водночас, заміри повітря екологами свідчать, що рівень забрудненості повітря не перевищує норму.

Крім того, в КМДА нагадали, що робити у випадках задимленості.

- обмежити перебування на відкритому повітрі;

- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці;

- увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

- проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. 

"Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі", – радить київська влада.

Також зазначається, що у разі задишки, кашлю або безсоння слід звернутися до лікаря.

Українська правда

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Теми: пожежа Київ КМДА


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