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Пожар на складе: В КГГА предупредили о загрязнении воздуха в жилом районе

Среда, 26 июня 2019, 22:20

Из-за пожара на складе секонд-хенда на Большой Кольцевой в Киеве появилась угроза попадания продуктов горения в Святошинский жилой район.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Так, отмечается, что склады секонд-хенда находятся на территории бывшего резинового завода.

"Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях есть угроза попадания продуктов горения в Святошинский район Киева", - говорится в сообщении.

В то же время, замеры воздуха экологами свидетельствуют, что уровень загрязнения воздуха не превышает норму.

Кроме того, в КГГА напомнили, что делать в случаях задымленности.

- ограничить пребывание на открытом воздухе;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

"Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли", - советует власти.

Также отмечается, что в случае одышки, кашля или бессонницы следует обратиться к врачу.

Украинская правда

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Темы: пожарКиевКГГА
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