Пожар на складе: В КГГА предупредили о загрязнении воздуха в жилом районе
Из-за пожара на складе секонд-хенда на Большой Кольцевой в Киеве появилась угроза попадания продуктов горения в Святошинский жилой район.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Так, отмечается, что склады секонд-хенда находятся на территории бывшего резинового завода.
"Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях есть угроза попадания продуктов горения в Святошинский район Киева", - говорится в сообщении.
В то же время, замеры воздуха экологами свидетельствуют, что уровень загрязнения воздуха не превышает норму.
Кроме того, в КГГА напомнили, что делать в случаях задымленности.
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
"Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли", - советует власти.
Также отмечается, что в случае одышки, кашля или бессонницы следует обратиться к врачу.
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