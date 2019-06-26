Скандального росіянина так і не обрали віцепрезидентом ПАРЄ

Голова комітету у міжнародних справах Державної думи РФ Леонід Слуцький програв у другому турі виборів на посаду віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи, навіть не маючи конкурентів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перший раунд голосування за Слуцького відбувся у вівторок, але результати оголосили в середу.

Призначення на цю посаду відбувається за квотами, розподіленими між державами, і тому зазвичай здійснюється автоматично. Слуцький перебуває під санкціями ЄС і, на вимогу голови делегації України у ПАРЄ Володимира Ар’єва, яку підтримало кількадесят депутатів, його кандидатуру Слуцького не затвердили автоматично, а запустили процедуру голосування, хоча альтернативних кандидатів на цю посаду не було.

За Слуцького тоді проголосував 101 делегат з 198 тих хто взяв бюллетені, у той час як для обрання необхідна була абсолютна більшість голосів від зареєстрованих депутатів– 158.

У середу для обрання достатньо було набрати просту більшість голосів.

Однак і цієї, легшої процедури процедури виявилося недостатньо. За Слуцького проголосували 104 депутати, але суттєво зросла кількість тих, хто проголосував проти - їх було 154. Таким чином, Слуцький програв вибори, а Росія має подати іншу кандидатуру на посаду віце-президента.

У лютому 2018 року в Росії спалахнув скандал за участю Слуцького: три журналістки анонімно розповіли про домагання з його боку. Вони розповіли, що Слуцький "чіпляється до молоденьких дівчат-журналісток". Через три дні про домагання Слуцького заявила і заступник головного редактора телеканалу RTVI.

Слуцький відкидав звинувачення на свою адресу. Через місяць комісія Держдуми РФ з етики виправдала його поведінку. Після цього провідні російські ЗМІ виступили з різкою критикою на адресу Держдуми і заявили про своє припинення співпраці з нижньою палатою парламенту РФ.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив про позбавлення акредитації тих ЗМІ, які будуть бойкотувати нижню палату парламенту. Раніше у відповідь на звинувачення з боку журналісток в домаганнях він пропонував усім, хто вважає Держдуму занадто небезпечною, знайти собі інше місце роботи.