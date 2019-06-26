Скандального российского депутата так и не избрали вице-президентом ПАСЕ

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Среда, 26 июня 2019, 22:40

Председатель комитета по международным делам Государственной думы РФ Леонид Слуцкий проиграл во втором туре выборов на должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, даже не имея конкурентов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первый раунд голосования за Слуцкого состоялся вчера бюллетенями на закрытом голосовании, но результаты объявили в среду. 

За Слуцкого вчера проголосовал 101 делегат, тогда как для избрания необходимо было абсолютное большинство голосов от зарегистрированных - 158.

Назначение на эту должность происходит по квотам, распределенными между государствами, и поэтому обычно осуществляется автоматически. Но, по требованию главы делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, которое поддержали несколько депутатов, эта процедура была изменена. Арьев подчеркнул, что Слуцкий находится под санкциями ЕС.

В среду же для избрания достаточно было набрать простое большинство голосов.

Однако и этой, более легкой процедуры процедуры оказалось недостаточно. За Слуцкого проголосовали 104 депутата, но существенно возросло количество тех, кто проголосовал против - их было 154. Таким образом, Слуцкий проиграл выборы, а Россия должна подать другую кандидатуру на должность вице-президента.

В феврале 2018 года в России разгорелся скандал с участием Слуцкого: три журналистки анонимно рассказали о домогательствах с его стороны. Они рассказали, что Слуцкий "цепляется к молоденьким девушкам-журналисткам". Через три дня о домогательствах Слуцкого заявила и заместитель главного редактора телеканала RTVI.

Слуцкий отвергал обвинения в свой адрес. Через месяц комиссия Госдумы РФ по этике оправдала его поведение. После этого ведущие российские СМИ выступили с резкой критикой в ​​адрес Госдумы и заявили о своем прекращении сотрудничества с нижней палатой парламента РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о лишении аккредитации тех СМИ, которые будут бойкотировать нижнюю палату парламента. Ранее в ответ на обвинения со стороны журналисток в домогательствах он предлагал всем, кто считает Госдуму слишком опасной, найти себе другое место работы.

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Темы: ПАСЕ Росcия виборы


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