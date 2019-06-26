В РФ назвали рішення ПАРЄ першим кроком до визнання Криму російським

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Середа, 26 червня 2019, 23:00

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ і претендент на пост віцепрезидента ПАРЄ Леонід Слуцький назвав відхилення Асамблеєю кримських поправок кроком до визнання Криму російським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Своїм голосуванням за поправки (по Криму) до прийнятої зараз доповіді, які були обвалені  кваліфікованою більшістю в дві третини голосів Парламентської асамблеї Ради Європи, по суті справи, зроблений перший знаковий крок до визнання Криму російським країнами Ради Європи. Це дуже важливо", - сказав він в ефірі каналу "Россия-1".

У середу ввечері Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення росіянами принципів Ради Європи.

Ухвалений документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та виніс 5 вимог до Росії. Проте пропозиції України розширити цей список новими порушенням в Криму та на Донбасі були відхилені.

За рішення проголосували 116 депутатів, 52 - проти, 15 утрималися. Як розподілилися голоси країн –читайте тут.

На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутати обрані нелегально через голоси кримчан.

На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутати обрані нелегально через голоси кримчан.

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Теми: ПАРЄ Росія Крим


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