В РФ назвали решение ПАСЕ первым шагом к признанию Крыма российским

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и претендент на пост вице-президента ПАСЕ Леонид Слуцкий назвал отклонение Ассамблеей крымских поправок шагом к признанию Крыма российским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Своим голосованием по поправкам (по Крыму) к принятому сейчас докладу, которые квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы были обвалены, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы. Это очень важно", - сказал он в эфире канала "Россия-1".

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения россиянами принципов Совета Европы.

Принятый документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и вынес 5 требований к России. Однако предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.

За решение проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались. Как распределились голоса стран - читайте здесь.

На следующей сессии ПАСЕ возможно повторное обжалование полномочий российской делегации в случае, если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально из-за голосов крымчан.