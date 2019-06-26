Комітет Палати конгресу США підтримав санкції проти труби РФ - Коболєв

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США одностайно підтримав санкції на поставки технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів.

Про це у Facebook повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

За його словами, рішення комітету значно підвищує шанси ухвалення проекту закону про санкції самою Палатою представників.

"Зважаючи на одностайну підтримку ініціативи, очікуємо, що у липні законопроект схвалить Палата представників. Враховуючи, що за прийняття документа виступають представники як Республіканської, так і Демократичної партій, він має шанс бути проголосованим в Сенаті та підписаним Президентом США вже у серпні", – пояснив Коболєв.

Він також зазначив, що від санкцій США постраждають політичні газопровідні проекти Кремля, зокрема Nord Stream – 2.

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